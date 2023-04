Cede una piattaforma, due operai morti e uno ferito a Noverasco di Opera

AGI - Due operai di 69 e 51 anni sono morti in un infortunio sul lavoro Noverasco di Opera durante la potatura di alcune piante. È successo poco prima delle 10. Un terzo operaio di 25 anni, ferito in modo grave, è stato trasportato con traumi multi in codice rosso, in elicottero all'ospedale milanese di Niguarda. Da una prima ricostruzione dei Vigili del Fuoco avrebbe ceduto un pistone di un carrello elevatore che si sarebbe ribaltato.

I tre operai sono precipitati da una piattaforma aerea da circa 15 metri d'altezza e successivamente rimasti schiacciati dal cestello della gru. Sul posto sono intervenuti oltre all'elisoccorso, 2 automediche, 3 ambulanze, i Vigili del Fuoco, Polizia la Locale e la Procura della Repubblica