Da martedì temperature in rialzo ma il bel tempo durerà poco 

AGI - Dopo una Pasquetta di tempo variabile sull'Italia e piogge e temporali in diverse regioni del Sud, da domani tornerà l'alta pressione con tempo più stabile e temperature in rialzo e temperature in rialzo. Gli esperti del Centro Meteo Italiano avvertono però che potrebbe essere solo una parentesi, seguita da una nuova perturbazione atlantica da mercoledì.

Domani l'alta pressione atlantica si estenderà nuovamente sull'Italia portando bel tempo e temperature più miti, anche se non mancheranno le nuvole soprattutto al Centro-Nord. Da mercoledì una nuova perturbazione attraverserà prima il Nord, poi il Centro, accompagnata da aria fredda che darà luogo a un nuovo calo termico, mentre le regioni meridionali saranno raggiunte da correnti calde che porteranno le temperature massime a 20 gradi, fino a picchi intorno ai 25 gradi all'estremo Sud.