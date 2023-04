È stato identificato il giovane ucciso a coltellate a Milano

AGI - È un ventiduenne marocchino il giovane morto all'ospedale Humanitas dopo essere stato accoltellato nella notte alla schiena al quartiere Gratosoglio a Milano. La vittima, che non aveva con sé documenti d'identità, è stata identificata dai carabinieri che indagano per omicidio. Dai primi accertamenti risulta avere precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, tentato omicidio e porto abusivo di armi.

I militari, avvertiti da alcuni passanti, avevano trovato l'uomo in via Saponaro, agonizzante, riverso a terra, in strada, con una vistosa ferita da arma da taglio alla schiena. Il giovane era stato subito portato in codice rosso, al Pronto Soccorso dell'Ospedale Humanitas di Rozzano, operato e poi ricoverato in terapia intensiva, ma è deceduto nel corso della notte.

Sul posto è intervenuto, per il sopralluogo, il personale specializzato della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano. Sono stati sequestrati gli indumenti e il telefono cellulare dell'uomo. I Carabinieri della Compagnia Milano - Porta Magenta e del Nucleo Investigativo stanno indagando, anche attraverso l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza e la ricerca di testimoni, per ricostruire i fatti e verificare eventuali collegamenti con dinamiche criminali della zona.