Disegnano un'enorme svastica coi tappetini del parco giochi

AGI - Hanno dapprima divelto i tappetini in gomma che proteggevano i giochi per bambini posizionati nel parco pubblico e poi, con gli stessi, hanno disegnato un'enorme svastica. È quanto accaduto nella popolosa frazione di Colli che ricade nel comune di Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone.

A darne notizia è stato il sindaco del paese Emiliano Cinelli che ha pubblicato la foto dello sfregio di piazza Aldo Moro e lanciando così un appello agli autori: "Sono rammaricato, come sindaco di Monte San Giovanni Campano condanno fermamente il vile gesto di chi tenta di mettersi in mostra con argomenti di cui non sa nemmeno il significato e con il solo risultato di aver distrutto lo spazio giochi dei bambini".