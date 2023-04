Troppo freddo, il Papa non parteciperà alla Via Crucis 

AGI - Per via del freddo intenso di questi giorni Papa Francesco seguirà la Via Crucis di questa sera da Casa Santa Marta, unendosi alla preghiera di coloro che si raccoglieranno con la Diocesi di Roma al Colosseo.

Nel pomeriggio Papa Francesco presiede nella Basilica Vaticana la celebrazione della Passione del Signore. Il Pontefice, vestito con i paramenti rossi, è stato accompagnato in sedia a rotelle ai piedi del Baldacchino del Bernini, quindi ha letto la formula d'inizio della liturgia con una voce arrochita.

Durante la Liturgia della Parola viene letto il racconto della Passione secondo Giovanni; quindi il Predicatore della Casa Pontificia, P. Raniero Cantalamessa, O.F.M. Cap., tiene l'omelia. La Liturgia della Passione prosegue con la Preghiera universale e l'adorazione della Santa Croce e si conclude con la comunione.

Invito in Vaticano per il sindaco di Lampedusa

Il Papa ha invitato il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, in Vaticano dopo avere ricevuto una lettera in cui sfogava la sua grande amarezza in seguito al doppio naufragio in acque maltesi che ha portato le salme di otto migranti sull'isola.

La stessa missiva-sfogo era stata indirizzata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e al presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il Pontefice lo ha fatto contattare invitandolo per un incontro che dovrebbe avvenire dopo Pasqua. Lampedusa, dieci anni fa, è stata la prima meta di un viaggio apostolico al di fuori del Vaticano.