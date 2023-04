Freddo nel weekend di Pasqua, poi torna il sole

AGI - Deciso miglioramento del tempo in Italia con residue piogge solo sulle regioni del Sud. Un altro fronte perturbato si avvicina però al Mediterraneo centrale e nella giornata di domani porterà acquazzoni e temporali sparsi a partire dalle regioni del Nord specie tra pomeriggio e sera. Peggioramento che poi raggiungerà anche le regioni del Centro-Sud entro Sabato con quote neve che su Alpi e Appennino potrebbe scendere al di sotto degli 800-1000 metri. Domenica di Pasqua che vedrà un miglioramento del tempo sulle regioni settentrionali mentre residue piogge insisteranno al Sud. Attenzione perchè nel pomeriggio l'instabilità potrebbe essere protagonista su molte regioni d'Italia con piogge e temporali sparsi. Anche Pasquetta potrebbe vedere fenomeni di stampo convettivo ma in forma più isolata. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano per la prossima settimana mostrano però il possibile ritorno dell'alta pressione.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino cieli in prevalenza sereni, poco nuvoloso al ridosso delle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia.

Al Centro

Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio nessuna variazione prevista. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in progressivo aumento a partire dalle coste della Toscana.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino nuvolosità irregolare su regioni Adriatiche, con piogge sparse a nord della Sicilia; sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora qualche pioggia a nord-est della Sicilia, Salento e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione; massime in aumento su tutta la penisola.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino nuvolosità al Nord-Ovest con fenomeni isolati e neve oltre i 1200 metri, poco o irregolarmente nuvoloso altrove ma con tempo asciutto. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi e neve oltre i 900-1200 metri. In serata ancora piogge sparse e neve oltre gli 800-1100 metri, più asciutto al Nord-Ovest.

Al Centro

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio piogge in arrivo sulla Toscana, asciutto altrove con cieli per lo più soleggiati. Tempo in peggioramento tra la serata e la notte con piogge e acquazzoni sparsi e neve in Appennino oltre i 900-1200 metri, più asciutto sui settori adriatici.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati e qualche nube nelle zone interne. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in aumento al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, in lieve calo al Sud; massime in lieve calo al Nord e stabili o in aumento sul resto d'Italia.