Ancora freddo e instabilità, anche tra Pasqua e Pasquetta

AGI - Aria artica affluisce sul Mediterraneo centrale portando clima molto freddo per questo periodo, con temperature sotto la media anche di 6-8 gradi e possibilità di neve a quote basse lungo l'Appennino. Nei prossimi giorni sarà possibile vedere anche qualche gelata fino in pianura specie al centro-nord.

Per quanto riguarda il prossimo weekend, emerge il transito di un fronte perturbato nella giornata di sabato con piogge e temporali in movimento da nord verso sud: gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano indicano un discreto miglioramento tra Pasqua e Pasquetta, anche se l'instabilità di stampo pomeridiano potrebbe essere sempre presente specie sulle zone interne del centro-sud. Le temperature sono previste in ripresa ma il clima sarà ancora freddo per il periodo.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità più compatta tra Romagna e Triveneto. Al pomeriggio isolati fenomeni sui settori alpini con neve oltre gli 800-1000 metri, per lo più invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità, addensamenti al nord-est con neve sulle Alpi a quote collinari.

AL CENTRO Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve fino a quote collinari sui settori interni, più asciutto tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio ancora precipitazioni tra Lazio e Abruzzo, nevose in Appennino oltre i 600-700 metri. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino ai 600 metri, ampie schiarite in arrivo sulle altre regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse con neve sui rilievi oltre i 600-1000 metri, soleggiato sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con quota neve in lieve rialzo. In serata tempo in progressivo miglioramento, con residui fenomeni solo sui settori ionici. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione su tutta l'Italia.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD Al mattino cieli in prevalenza sereni, poco nuvoloso al ridosso delle Alpi occidentali. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e Lombardia.

AL CENTRO Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio nessuna variazione prevista. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità in progressivo aumento a partire dalle coste della Toscana.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino nuvolosità irregolare su regioni Adriatiche, con piogge sparse a nord della Sicilia; sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora qualche pioggia a nord-est della Sicilia, Salento e Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in generale diminuzione; massime in aumento su tutta la Penisola.