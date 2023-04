Colpo di coda dell'inverno fino a Pasqua

AGI - La prima settimana di aprile è iniziata con clima piuttosto freddo sull'Italia, con correnti fredde di matrice artica che interessano l'Europa orientale e raggiungono il Mediterraneo. Condizioni di tempo instabile nei prossimi giorni con possibilità di piogge e acquazzoni sparsi soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, non esclusa qualche nevicata lungo l'Appennino fin verso i 500-600 metri.

Con l'arrivo del weekend di Pasqua le temperature sono previste in ripresa ma probabilmente ancora al di sotto delle medie del periodo, riferisce il Centro Meteo Italiano. Condizioni meteo che dovrebbero vedere ancora instabilità protagonista specie per la giornata di sabato ma attenzione anche a Pasqua e Pasquetta.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità più compatta a nord-ovest. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Centro - Al mattino tempo asciutto, con nuvolosità irregolare sui settori Adriatici. Al pomeriggio instabilità in aumento, con isolate precipitazioni su basso Lazio e Abruzzo, nevose oltre i 1000-1200 metri. In serata tempo in prevalenza stabile con nuvolosità medio-alta in transito; neve in calo fin verso i 600-700 metri in Abruzzo.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino nuvolosità in transito sulle regioni peninsulari; isolate piogge sulla Puglia e a nord della Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento su Calabria e Sicilia centro-orientale, piogge attese anche in Sardegna. In serata tempo in progressivo miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature in generale diminuzione, sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Previsioni meteo per domani:

Al Nord - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità più compatta tra Romagna e Triveneto. Al pomeriggio isolati fenomeni sui settori alpini con neve oltre gli 800-1000 metri, per lo più invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità, addensamenti al Nord-Est con neve sulle Alpi a quote collinari.

Al Centro - Al mattino tempo instabile con precipitazioni sparse e neve fino a quote collinari sui settori interni, più asciutto tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio ancora precipitazioni tra Lazio e Abruzzo, nevose in Appennino oltre i 600-700 metri. In serata residui fenomeni tra Lazio e Abruzzo con neve fino ai 600 metri, ampie schiarite in arrivo sulle altre regioni.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino molte nubi e precipitazioni sparse con neve sui rilievi oltre i 600-1000 metri, soleggiato sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con quota neve in lieve rialzo. In serata tempo in progressivo miglioramento, con residui fenomeni solo sui settori ionici. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve diminuzione su tutta l'Italia.