Piazza San Pietro per la Pasqua sarà trasformata "in un giardino fiorito"

AGI - Decine di migliaia di fiori in Piazza San Pietro per la Settimana Santa. Per celebrare la Pasqua ed esprimere la gioia per la risurrezione di Cristo, Piazza San Pietro sarà trasformata in un giardino fiorito", fa sapere il Governatorato della Città del vaticano, "Oltre 35.000 fiori e piante provenienti dall'Olanda tappezzeranno il sagrato della Basilica Vaticana.

Le decorazioni floreali verranno realizzate dalle maestranze del Servizio Giardini e Ambiente della Direzione delle Infrastrutture e Servizi del Governatorato con la collaborazione della Floral Designer Daniela Canu".

Oltre a ciò contribuiranno anche dei fioristi olandesi e dei professori di floristica di biotecnologie di Naklo in Slovenia. Insieme lavoreranno l'intera giornata del Venerdì Santo per predisporre e terminare gli addobbi entro il giorno successivo. World of Spray Roses Creative and Innovative Sprayroses Insp iration Worldwide Rose Alliance fornirà circa 720 rose, consegnate al Servizio tramite Flora Olanda con la collaborazione del dott. Charles Lansdorp.

Per tutta la Settimana Santa "Piazza San Pietro sarà ornata da composizioni e decorazioni floreali. A occuparsene saranno le maestranze interne del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, in collaborazione con quanti hanno offerto piante e fiori".

In particolare, per la Domenica delle Palme, 2 aprile, verranno distribuiti ramoscelli di ulivo forniti dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio, dai sindaci Città dell'Olio Regione Umbria, coordinati da Antonio Balenzano, direttore nazionale dell'Asso ciazione.

La fornitura di "palme fenix" verrà curata dall'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice. Saranno presenti anche i palmure l i provenienti dalla città di Sanremo. L'azienda florovivaistica all'ingrosso Flora Olanda di Roma presterà le grandi piante di ulivo da posizionare in prossimità delle statue dei Santi Pietro e Paolo, ai piedi del Sagrato e dell'obelisco.