Papa Francesco è pronto a lasciare il Gemelli

AGI - Dopo l'ultimo e quasi scontato via libera dato ieri sera dai medici del Gemelli, si attende di momento in momento l'uscita di Papa Francesco dal policlinico romano, dove il Pontefice era stato ricoverato nei giorni scorsi a causa di una bronchite. Bergoglio riprenderà da subito la normale attività. Lo si evince da due fatti: l'annuncio ufficioso che domani, domenica 2 aprile, sarà sul sagrato di San Pietro a presiedere alla messa per la Domenica delle Palme, palme che ancor prima della funzione benedirà all'Obelisco, e poi il battesimo celebrato all'interno del Gemelli.

Un Papa, si vede dalle foto distribuite in seguito, sorridente e che ostenta sicurezza. Già da venerdì mattina era chiaro che le condizioni del Pontefice non destassero preoccupazione. In serata poi, è stata diffusa dalla Sala Stampa vaticana attraverso il suo direttore Matteo Bruni una nota in cui si chiariva: "Francesco, dopo essersi raccolto in preghiera nella Cappellina dell'appartamento privato, ha ricevuto l'eucarestia".

Quindi il Papa ha visitato il reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile portando doni di Pasqua ai piccoli pazienti e fermandosi anche a impartire il battesimo a Miguel Angel, un neonato di pochi giorni. Il Papa, proseguiva la nota, ha colto l'occasione per esprimere la propria gratitudine, sottolineando "la loro abnegazione e il loro spirito di servizio", al personale sanitario, dedicando "un pensiero a tutti coloro che contribuiscono ad alleviare i mali fisici e le angosce di quanti, quotidianamente, sono chiamati a testimoniare la croce di Cristo".

La comunicazione di Bruni termina riportando il parere dei medici che, "dopo aver valutato l'esito degli esami effettuati" oggi "e il favorevole decorso clinico", hanno "confermato la dimissione del Santo Padre dal Policlinico A. Gemelli nella giornata di domani." Finito dunque anche il secondo ricovero di Bergoglio in quell'ospedale dei Papi che il suo predecessore Giovanni Paolo II arrivò a definire la terza sede pontificale. Nel 2021 Francesco vi aveva passato alcuni giorni per un'operazione.