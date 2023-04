Scoppia un incendio in una villetta a Nettuno. Un ferito grave

AGI - Incendio sabato 1 aprile, alle 5.30, di una villetta a seguito di un'esplosione in via Lago Trasimeno, a Nettuno, sul litorale romano. Durante le operazioni di spegnimento eseguite dai vigili del fuoco è stata estratta una persona ancora in vita, ma in gravi condizioni.

Due squadre dei #vigilidelfuoco di #Roma al lavoro dall’alba per l’#esplosione e #incendio in una villetta a Nettuno: soccorso un uomo rimasto nell’edificio e affidato alle cure del personale sanitario. In corso le verifiche per l’accertamento delle cause [#1aprile 8:30] pic.twitter.com/kvs1xaBa5W — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 1, 2023

L'uomo è stato affidato al personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale in codice rosso. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto. Sul posto anche i carabinieri per le indagini del caso.