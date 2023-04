Una donna si getta dal balcone con il figlio in braccio e muore, il bimbo in ospedale 

AGI - Precipita dal balcone con il bambino in braccio e muore. Salvo, invece, il bimbo che è stato portato all'ospedale Gemelli di Roma.

La tragedia si è consumata questa mattina a Celano, in provincia dell'Aquila, nel rione di Santa Maria. Poco dopo le 8 una donna, di 37 anni, è caduta dal balcone della sua abitazione in via Fonte Grande mentre teneva il figlio di sei anni in braccio. Per la donna non c’è stato nulla da fare.