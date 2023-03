Nel weekend torna il maltempo, pioggia e calo delle temperature

AGI - Un campo di alta pressione si estende verso il Mediterraneo portando condizioni meteo per lo più asciutte in Italia: cieli soleggiati ma non mancheranno addensamenti in transito nei prossimi giorni con locali piogge non escluse sulle regioni settentrionali. Il primo weekend di aprile, però, dovrebbe vedere un peggioramento meteo più esteso con piogge e temporali diffusi in Italia, il tutto accompagnato anche da un generale calo delle temperature.

Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano infatti per la prima parte della prossima settimana temperature sotto la media anche di 6-8 gradi con possibilità di gelate localmente fino in pianura e qualche nevicata sui rilievi fino a quote basse per il periodo.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord - Sia al mattino che al pomeriggio tempo per lo più stabile su tutte le regioni ma con molte velature in transito, nubi basse sulla Liguria con possibili pioviggini e isolati fenomeni sulle Alpi ma con neve a quote medio-alte. In serata ancora addensamenti da nuvolosità bassa sulla Liguria con possibili deboli piogge, asciutto altrove ma con velature anche compatte in transito.

Al Centro - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo asciutto e velature anche compatte in transito. In serata ancora tempo del tutto stabile con prevalenza di cieli sereni, salvo foschie e nubi basse tra Toscana e Umbria.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo ma con molte velature in transito sulle regioni peninsulari. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in lieve rialzo al Nord ed in calo al centro-sud e sulle isole maggiori, massime in lieve diminuzione su medio e basso versante tirrenico e Sicilia e in rialzo sul resto d'Italia.

Previsioni meteo per domani:

Al Nord - Al mattino nuvolosità medio-alta in transito, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio isolate piogge sulle Alpi di nord-ovest, nessuna variazione altrove. In serata residue precipitazioni sul Trentino. Neve sulle Alpi oltre i 2000 metri. Asciutto altrove con nuvolosità in progressivo aumento

Al Centro - Al mattino velature in transito su tutti i settori. Al pomeriggio non sono attese variazioni delle condizioni meteo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli poco nuvolosi.

Al Sud e sulle Isole - Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio soleggiato solo sulla Sicilia, poco nuvoloso altrove. In serata tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità alta ancora in transito. Temperature minime in aumento; massime in aumento al centro-sud, stazionarie o in lieve calo al nord.