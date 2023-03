Troppi mozziconi per strada, signora ne raccoglie 12mila

AGI - Con pazienza certosina ha raccolto oltre 12.000 (12.089 per la precisione) mozziconi di sigaretta dalla pavimentazione delle vie principali di Varallo Sesia, importante centro turistico della Valsesia, in provincia di Vercelli e li ha consegnati al sindaco in municipio. È singolare la forma di protesta scelta da una cittadina varallese, contro la maleducazione di residenti e turisti.

La signora, che utilizza le stampelle per camminare, racconta che per la propria sicurezza e incolumità, osserva molto bene dove appoggia i suoi sostegni, e così non può non notare la quantità di sporcizia presente a terra. La sua attenzione si è concentrata in particolare suo mozziconi, che sono tra i rifiuti più inquinanti dato che non sono biodegradabili.

L'impresa della signora è stata portata a termine in due settimane, dal 3 al 17 marzo per circa due ore al giorno.

Al sindaco della città Pietro Biondetti ha chiesto di aumentare i controlli e di iniziare a multare chi getta per strada i mozziconi, garantendo contemporaneamente una pulizia più accurata.