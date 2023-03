Vertici della Juventus a processo, si deciderà a maggio

AGI - È stata rinviata al prossimo 10 maggio l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, che vede indagati gli ex vertici della Juventus, fra cui il presidente Andrea Agnelli. In quella data il gup deciderà se spostare il processo a Milano o mantenerlo a Torino. Il giudice ha disposto l'accettazione di responsabilità civile per il club bianconero e la società di revisione Ernst&Young.

Tra gli imputati l'ex presidente Andrea Agnelli e il suo vice Pavel Nedved - indagati nella maxi inchiesta su plusvalenze e irregolarità nei bilanci del club bianconero.

Lo scorso 1 dicembre i magistrati avevano inviato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per l'ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e altri dodici persone che fanno parte o hanno fatto parte della società bianconera, coinvolte nell'inchiesta sulle presunte irregolarità nei bilanci del club e sulle plusvalenze considerate "artificiali" dai magistrati torinesi.

Oltre ad Agnelli, i pm hanno chiesto il processo per Pavel Nedved, Fabio Paratici, Marco Re, Stefano Bertola, Stefano Cerrato, Cesare Gabasio, Maurizio Arrivabene, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Stefania Boschetti e Roberto Grossi. Tra i reati contestati vi sono il falso in bilancio, l'aggiotaggio, l'ostacolo alla vigilanza Consob e le false fatturazioni.