Sigarette e gratta&vinci a 10 centesimi per liberare Cospito

AGI - Ci sarebbero gli anarchici dietro la manomissione di alcuni distributori automatici di sigarette e biglietti "gratta e vinci" a Lecce e provincia. Si tratta di apparecchi della linea "Laser Video" oggetto di un'operazione di hackeraggio come verificato dai tecnici dell'azienda che hanno confermato il verificarsi di casi analoghi su tutto il territorio nazionale.

La segnalazione del cattivo funzionamento è partita dal titolare di una tabaccheria con sede a Lecce accortosi che sia i ticket che i pacchetti di sigarette uscivano dal distributore a soli 10 centesimi. Quando il malfunzionamento è stato scoperto la tabaccheria aveva già subito un danno di diverse migliaia di euro.

Un'altra segnalazione analoga è venuta da un'altra tabaccheria, in provincia di Lecce. Stessa dinamica, conseguente segnalazione e verifica dei tecnici Laser Video. Sul display del distributore la scritta "fuori Alfredo dal 41 bis" con riferimento alla detenzione di Alfredo Cospito. Sono in corso indagini per verificare altri episodi analoghi.

Anche a Milano almeno due distributori automatici di sigarette sono stati hackerati da sostenitori di Alfredo Cospito, l'anarchico in sciopero della fame da oltre 5 mesi contro il 41 bis. Il malfunzionamento anomalo è stato segnalato ieri sera alla questura del capoluogo lombardo. I due apparecchi della stessa azienda erano installati in via Novati, in centro, e nel mezzanino della fermata metro di Bisceglie.

Oltre a erogare pacchetti di sigarette e 'gratta vinci' per pochi centesimi, sul display del distributore di via Novati è comparsa la scritta 'Fuori Alfredo dal 41 bis'.