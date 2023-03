Per Salvini il numero di migranti arrivati quest'anno è "inaccettabile"

AGI - "I numeri di quest'anno sono inaccettabili per un paese moderno, civile e evoluto, anche perché non siamo in grado di dare assistenza a questa gente. Con tanti italiani in difficoltà non possiamo essere lasciati da soli". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a Pordenone commentando la questione migranti subito dopo aver appreso dell'ennesima strage nel Mediterraneo.

"Vediamo se l'Europa finalmente, dopo anni di chiacchiere, passa dalle parole ai fatti perché le frontiere italiane sono frontiere europee - ha detto - Lampedusa, Cutro, Ventimiglia, Trieste, Brennero sono frontiere europee. Quindi non possiamo essere lasciati da soli ad accogliere decine o centinaia di migliaia di persone e occorre intervenire sull'altra sponda del Mediterraneo, in Africa".