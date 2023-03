AGI - "È avvenuto tutto in pochissimi secondi: mi trovavo in un'altra stanza, non mi sono accorta di niente". Lo ha riferito agli inquirenti la mamma, una 42enne, del bimbo di soli 3 anni che, alle 7.30 di ieri mattina, è precipitato da un balcone al secondo piano di una palazzina in via dei Fiori, nella periferia romana dell'Alessandrino.

"Stavo ancora dormendo, non mi capacito di quanto avvenuto", ha affermato invece il papà, un 44enne, del bambino. Ad avvisarli sarebbero stati i vicini di casa: "Ci siamo accorti troppo tardi: il bambino era già caduto, non abbiamo potuto fare niente per evitarlo", hanno affermato.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, è intervenuta la polizia che ha avviato tutti gli accertamenti del caso. Il bimbo è stato portato al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso e in pericolo di vita. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica a causa di un grave trauma cranico: le condizioni, seppur in lieve miglioramento, restano critiche.