Da oggi la Nigeria è ritenuta "un Paese di origine sicuro"

AGI - L'Italia considera da oggi la Nigeria un Paese di origine sicuro. L'inclusione della Nigeria è stata decisa da un decreto della Farnesina del 17 marzo scorso, pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale.

Come viene definito un Paese di origine sicuro

Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone. Il decreto non fa alcun riferimento alle regioni della Nigeria dove imperversa Boko Haram. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è notificato alla Commissione Ue.

Sono considerati Paesi di origine sicuri:

Albania

Algeria

Bosnia-Erzegovina

Capo Verde

Costa d'Avorio

Gambia

Georgia

Ghana

Kosovo

Macedonia del Nord

Marocco

Montenegro

Nigeria

Senegal

Serbia

Tunisia.

Ai fini dell'esame delle domande di protezione internazionale, l'inclusione della Costa d'Avorio, del Gambia, della Georgia e della Nigeria nell'elenco dei Paesi di origine sicuri non ha effetto sulle domande presentate da cittadini di detti Paesi prima dell'adozione del presente decreto.