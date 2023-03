Si tuffa a volo d'angelo nel canale di Venezia. Il video sui social

AGI - Dalle prime ore di questa mattina sui social (pagina "Venezia non è Disneyland" su Facebook) gira un video in cui si vede un uomo salire in cima a un palazzo veneziano che si affaccia su Rio Novo, in campo San Pantalon, per poi tuffarsi nel canale.

Vestito solo con un paio di boxer è arrivato sul cornicione del tetto al quarto piano e, nonostante i ripetuti avvisi dei passanti, che lo invitavano a non lanciarsi perché l'acqua non è così alta, non ha esitato.

Nel video si vedono alcune persone che lo avvisano: "Cosa fai. No, guarda che è bassa", ma niente, l'uomo, imperterrito, si è gettato a volo d'angelo, rischiando anche di farsi male, vista l'altezza. Nelle immagini integrali, non pubblicate sui social, un uomo gli si avvicina commentando "Questo non è normale", mentre un amico lo attendeva con un asciugamano.

Infine, una signora, probabilmente abitante nel palazzo, continua: "Ma da dove è passato, come ha fatto ad arrivare qui su?". Stando alla nebbiolina che si vede, il video pare essere di oggi, anche se al momento non c'è ancora la certezza.

Non è il primo giorno che a Venezia accadono fatti di questo tipo, nelle ore scorse giravano video sui social di - probabilmente - amanti del parkour che, dando sfoggio delle proprie abilità, saltavano da una parte all'altra dei canali.