Nuovo peggioramento nel weekend. Scendono le temperature 

AGI - Un campo di alta pressione tende a rimontare dal basso Atlantico verso il Mediterraneo centro-occidentale dove porta condizioni meteo più stabili. Sole e nuvolosità in transito fino a sabato sull'Italia ma con pochi fenomeni associati, per lo più deboli piogge sui settori alpini. Questi dati del Centro Meteo Italiano i cui ultimi aggiornamenti confermano un peggioramento del tempo con l'arrivo dell'ultimo weekend di marzo.

È presto per i dettagli, ma una saccatura atlantica potrebbe fare il suo ingresso sul Mediterraneo centrale nella giornata di domenica con piogge e temporali a partire dalle regioni del Nord. All'inizio della prossima settimana fenomeni in estensione anche al Centro-Sud e temperature in generale calo con possibilità anche di neve su Alpi e Appennino.

Previsioni meteo per oggi

Al Nord

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli per lo più soleggiati, locali addensamenti a ridosso delle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità al Nord-Ovest e lungo l'arco alpino e ampie schiarite altrove.

Al Centro

Al mattino tempo stabile ma con molte velature in transito, nubi basse sui settori tirrenici. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori, con cieli sereni o poco nuvolosi, foschie e nubi basse sui settori tirrenici.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile al mattino su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiore nuvolosità sulla Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti su Sicilia e lungo i settori tirrenici. Temperature minime in aumento al Centro-Nord e Sardegna e in calo al Sud e sulla Sicilia, massime stabili o in generale aumento su tutta l'Italia.

Previsioni meteo per domani

Al Nord

Al mattino velature in transito su tutti i settori, maggiore nuvolosità attesa sulla Liguria. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; ancora coperto sulla Liguria.

Al Centro

Al mattino cieli prevalentemente soleggiati, maggiori addensamenti sulle coste del Lazio. Al pomeriggio ancora tempo stabile, con qualche velatura sulla Toscana. In serata cieli al più poco nuvolosi, possibili nubi basse sulle coste del Lazio nel corso delle ore notturne.

Al Sud e sulle Isole

Tempo stabile al mattino con ampi spazi di sereno; poco o irregolarmente nuvoloso tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio nubi basse attese sulla Campania, nuvolosità alta in transito altrove. In serata non sono previsti cambiamenti sostanziali, con qualche addensamento sui settori costieri Tirrenici. Temperature minime in calo al centro-nord e sulla Sardegna, in rialzo al meridione; massime stazionarie o in aumento al centro-sud, in lieve calo al nord.