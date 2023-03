Adulti senza denti, in Italia sono oltre sei milioni

AGI - "Le malattie orali costituiscono un significativo problema di salute pubblica in costante crescita e, secondo il più recente Report Oms, coinvolgono almeno metà della popolazione mondiale, ossia 3,5 miliardi di persone nel 2019. In Italia il 36,1% dei bambini, oltre un milione e 800 mila, è portatore di carie non trattata dei denti decidui; percentuale solo leggermente inferiore (29,6%) negli adulti (16 milioni e 900 mila con carie non trattate). Per non parlare dell'edentulismo totale o parziale: 6 milioni e 300 mila adulti sopra i 20 anni di età non hanno denti o gliene restano almeno 8 su 32". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo al convegno 'Rilanciare prevenzione e diritto alla salute orale' promosso dall'Associazione italiana odontoiatri questa mattina presso Palazzo Valentini a Roma.

"La maggior parte dei problemi di salute orale è legata, come per le altre malattie croniche non trasmissibili, a una serie di fattori di rischio modificabili tra cui il consumo di zucchero, l'uso di tabacco, l'uso di alcol e la scarsa igiene orale. Pensiamo che in Italia si consumano giornalmente circa 87,5 grammi di zucchero pro-capite, quando l'Oms ne consiglia un consumo giornaliero al massimo di 36 grammi".

dentisti bambini (afp)

"L'applicazione costante di semplici ed economiche misure di prevenzione personale, unita a controlli regolari - ha sottolineato il ministro -, potrebbe evitare, o almeno ridurre o procrastinare, la necessità di cure più complesse e con costi largamente più elevati, circa 19 miliardi di spesa annua, dei quali oltre il 95% direttamente a carico dei cittadini. Segnalo, inoltre, una aumentata diffusione, legata anche al progressivo invecchiamento della popolazione, non solo delle patologie orali invalidanti, come la carie e le malattie paradontali, ma anche di quelle potenzialmente letali come le patologie tumorali la cui prognosi è strettamente collegata a una diagnosi precoce. Basti pensare che il tumore del cavo orale colpisce ogni anno nel mondo 500mila persone provocando oltre 180mila decessi annui".

"Il settore dentale è un comparto strategico per la salute della popolazione che, solo in Italia, vale circa 15 miliardi di euro tra prestazioni, manufatti protesici, dispositivi medici su misura, apparecchiature e materiali e servizi; è un comparto che dà lavoro a oltre 180.000 addetti tra dentisti, igienisti personale ausiliario, odontotecnici e dipendenti dell'industria e della distribuzione di prodotti e tecnologie" ha concluso.