Valanga in Valle d'Aosta, un morto e un disperso

AGI - Uno sciatore è morto e un altro risulta disperso a seguito della valanga avvenuta nel canale dello Spagnolo, in Valle d'Aosta. Le operazioni di riconoscimento della vittima sono state affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza.

Le ricerche nella parte centrale del canale non sono possibili a causa del pericolo elevato che non consente operazioni in sicurezza. Si sta procedendo con un secondo tentativo, utilizzando un elicottero, ma in caso di esito negativo le operazioni saranno sospese e riprenderanno, se le condizioni meteo lo permetteranno, nella giornata di domani.

Nel pomeriggio la squadra dei soccorritori via terra ha raggiunto due scialpinisti in buone condizioni. Gli stessi escursionisti hanno riferito che altri due scialpinisti sono dispersi. Le condizioni meteo sono leggermente migliorate e, in virtù di una temporanea schiarita, i soccorritori tenteranno un avvicendamento in elicottero.