Un incendio è scoppiato in un palazzo al Flaminio a Roma

AGI - Un vasto incendio è divampato questo pomeriggio in un appartamento al quarto piano di un appartamento a via Calderini, quartiere Flaminio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che stanno cercando ancora di stabilire le cause del rogo. La casa è di proprietà di una signora che al momento dell'incendio non era in casa. I vigili hanno fatto evacuare l'intero palazzo, le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, ma non ci sono feriti.