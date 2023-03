Lillo con AIPD per la Giornata Mondiale della Sindrome di Down

AGI - “Parli sempre te! Ma il tema di quest'anno è: con noi, non al posto nostro!”. È così che Francesco Sisti dà “una lezione a Lillo”, in occasione della Giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, che ricorre il 21 marzo. Francesco ha 21 anni e ha la sindrome di Down: è socio dell'AIPD e quest'anno è il volto e la voce dell'associazione per veicolare il messaggio scelto per la ricorrenza internazionale: “With us, not for us”. Perché le persone con sindrome di Down possono, vogliono e devono prendere la parola, senza che nessuno parli per loro. Possono, vogliono e devono compiere le proprie scelte e decidere il proprio futuro, investendo le risorse che hanno e trasformando le potenzialità in capacità, i diritti in opportunità, le possibilità in reale e concreta partecipazione sociale.

La campagna AIPD di quest’anno è supportata inoltre dal progetto “Tutti in piazza!", realizzato con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, bando 2022. Lillo e Francesco hanno realizzato il video di lancio e il tutorial per la coreografia ufficiale per i flash mob di domenica 19 marzo, giorno scelto per sensibilizzare i cittadini alla giornata del 21.

“Il tema di quest'anno sta particolarmente a cuore di AIPD - spiega Gianfranco Salbini, presidente di AIPD nazionale -, che da oltre 40 anni si batte per i diritti delle persone con sindrome di Down: tanti i traguardi raggiunti e le conquiste realizzate dagli anni '80, quando l'associazione è nata, fino ad oggi: nel lavoro, nella scuola, in famiglia, nella società, le persone con sindrome di Down sono oggi sempre più riconosciute per le loro capacità. Ma il diritto all'autodeterminazione, da cui dipende il vero e pieno protagonismo, è ancora in parte da conquistare: diffusa è ancora la tendenza a considerare le persone con sindrome di Down 'eterni bambini' e, di conseguenza, a interpretarle, piuttosto che a interpellarle".

"Quante volte, spesso in buona fede, insegnanti, familiari, amici, operatori tolgono la parola, o si sostituiscono nelle decisioni che questi ragazzi e queste ragazze, divenuti adulti come tutti, sanno e devono assumere in prima persona? L'educazione all'autonomia - aggiunge -, che da più 30 anni abbiamo introdotto nelle nostre sezioni, è la chiave e lo strumento per trasformare il diritto all'autodeterminazione in reale protagonismo. Così come i nostri percorsi di educazione alla sessualità, tassello fondamentale nel riconoscimento dell'affettività delle persone con sindrome di Down". "Tanti dei ragazzi e delle ragazze dell'associazione hanno una vita di coppia e progettano una vita insieme prodegue Salbini -, eppure ancora si fatica a considerarli adulti e si pretende di parlare al posto loro”.

Il video di lancio della Giornata Mondiale con Lillo e Francesco, offre a quest’ultimo l’occasione perfetta per rivendicare con forza, e ovviamente tanta ironia, il suo diritto di parola (e, per estensione, quello delle persone con sindrome di Down).

“Ho realizzato con grande piacere i video per l’Associazione Italiana Persone Down in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down - commenta Lillo - Francesco è un grande ballerino e ci siamo divertiti a ballare insieme. Spero davvero che il tema, importantissimo, di questa giornata possa arrivare a tante persone e che le porti ad unirsi a noi, in piazza, per ballare e per dare voce ai diritti delle persone con la sindrome di Down”

“Ho passato una bellissima giornata al teatro Garbatella con Lillo - racconta Francesco Sisti -, abbiamo ballato, abbiamo recitato e insieme ridevamo tanto. Io ero emozionato perché c’è Lillo e io gli voglio bene. Io sono un ragazzo con la sindrome di Down e sono grande, forte e sono capace di fare tante cose. Io voglio fare da solo, se non ce la faccio allora chiedo aiuto”.

Domenica 19 marzo, in preparazione della giornata del 21, nelle piazze di tutta Italia le sezioni di AIPD organizzeranno dei flash mob per sensibilizzare sui diritti delle persone con sindrome di Down e in particolare sul diritto all'autodeterminazione. Armati di fischietti e istruiti dal tutorial girato, anche questo, da Lillo e Francesco, migliaia di persone si uniranno ai soci dell'associazione, per gridare con forza “With us, not for us”.