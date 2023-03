Demoliscono una fattoria e per sbaglio anche un'opera inedita di Banksy

AGI - In seguito alla demolizione di una vecchia fattoria abbandonata nella località balneare di Herne Bay, nel Kent, in Inghilterra, un’opera d’arte dell’ormai quotatissimo artista di strada Bansky è andata irrimediabilmente distrutta. Ne scrive il Guardian, che racconta anche che il murale – intitolato “Morning is Broken” – raffigurava un adolescente in piedi, affacciato ad una finestra accanto a un gatto che fa capolino sul davanzale, il quale è intento ad aprire delle tende fatte di lamiera ondulata.

La ditta incaricata della demolizione e il proprietario della fattoria dicono di essere state del tutto all’oscuro del valore dell’opera e, soprattutto, dell’identità di chi l’ha realizzata: “Non avevamo idea che fosse un Banksy. Mi ha fatto star male averlo saputo dopo, alla fine eravamo tutti molto dispiaciuti”, ha dichiarato uno dei responsabili della ditta.

Tuttavia, non è la prima volta che un’opera di Bansky viene rimossa: solo un mese fa è accaduto a Margate, altra città balneare del Kent. Il lavoro, dal titolo “Valentine’s Day Mascara” era incentrato sul tema della violenza domestica nell’ambito della lotta agli abusi contro le donne e raffigurava l’immagine di una casalinga degli anni '50, con un grembiule blu e guanti gialli per i piatti, con un occhio gonfio e senza un dente, che è stata vista spingere il suo partner dentro un congelatore orizzontale. Nell’opera, il congelatore è un vero elettrodomestico.

L’installazione è stata sì rimossa per ben due volte dal luogo dove era collocata, ma per fortuna è stata successivamente trasferita in un parco della stessa città, tant’è che ora resta accessibile a quanti desiderano ora godersela.