Terrorismo, morto il 'nero' Pierluigi Concutelli

AGI - È morto a 79 anni Pierluigi Concutelli, il terrorista nero condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Occorsio. È morto dopo una lunga malattia. È stato tra i capi di Ordine Nuovo prima di darsi alla lotta armata.

Dopo aver trascorso quasi meta' della sua vita in carcere, il terrorista aveva avuto la sospensione condizionale della pena nel 2011 per motivi di salute. Negli anni dell'adesione alla lotta armata era soprannominato il 'Comandante'. Arrestato nel 1977 non ha mai rinnegato la sua adesione alla lotta armata.