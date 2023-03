Colpi di pistola alla pompa di benzina, ucciso 51enne

AGI - Omicidio poco fa in via dei Ciceri, all'incrocio con via degli Angeli, nella periferia romana di Torpignattara. Un uomo italiano di 51 anni è stato colpito da vari colpi di pistola, alcuni anche al torace mentre si trovava a un benzinaio. L'uomo è morto sul colpo. Gli aggressori sono fuggiti. Sul posto la polizia. Indagini in corso.

Si chiama Luigi Finizio, 51 anni, la vittima dell'omicidio.

Secondo quanto si apprende ha precedenti di droga la vittima dell'omicidio.