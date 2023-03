Mix di alcol e farmaci, una diciottenne muore dopo una festa

AGI - Una diciottenne è morta lo scorso lunedì all'ospedale San Gerardo di Monza dopo essere andata in arresto cardiocircolatorio in una casa dove aveva trascorso la serata con amici. Sull'episodio, di cui si è avuta notizia solo oggi, sono in corso le indagini della Polizia di Stato. Ieri sul corpo della giovane è stata eseguita l'autopsia disposta dalla Procura monzese.

Dal primo intervento nell'appartamento degli agenti dell'ufficio Volanti della questura era emerso come la ragazza avesse durante una festa assunto elevate quantità di superalcolici e forse farmaci. In effetti i poliziotti hanno trovato bottiglie di diversi alcolici, tra cui whisky. La giovane - secondo le testimonianze degli amici - si sarebbe addormentata senza però risvegliarsi al mattino successivo.