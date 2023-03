Ucciso un ristoratore a Roma. L'assassino si costituisce

AGI - Ancora un omicidio a Roma. È avvenuto in serata in via Germano Sommeiller 8, nel quartiere Esquilino. A perdere la vita il titolare di un'osteria, un 41enne.

Un uomo di 43 anni, originario di Napoli, dopo aver commesso l'omicidio, si è costituito. L'uomo avrebbe sparato al titolare del ristorante che è stato trovato cadavere in un'autovettura. La pistola era accanto al corpo. Sul posto i poliziotti della Squadra Mobile, il Reparto Volanti e la Polizia Scientifica.