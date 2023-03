Rifiuti a Roma, Gualtieri inaugura un contenitore innovativo per la differenziata 

AGI- È stato inaugurato dal sindaco Roberto Gualtieri, con l'assessora all'Ambiente e ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi e il presidente del Municipio Roma XI Gianluca Lanzi, il prototipo di maxi-contenitore per la raccolta differenziata multifrazione installato alla Magliana, in piazza Fabrizio De Andrè.

Sperimentato per la prima volta a Roma, il contenitore, lungo circa 4 metri e con una capacità di 750 litri, raccoglie fino a 14 tipologie di materiali con scomparti di varia capienza. I materiali riciclabili conferibili vanno dai Raae come telefonini, radio potatili, piccoli elettrodomestici, alle varie tipologie di lampade, cartucce toner, cd e videocassette, pile esauste, libri, capsule del caffè bombolette spray fino all'olio domestico.

A #Roma avviamo una nuova stagione del riutilizzo. Oggi abbiamo istallato a Piazza De Andrè a Magliana una nuova postazione, sul modello di Barcellona, per la raccolta, il riuso e il riciclo di oggetti di varia natura. ▶️ https://t.co/bpIBJlnNpT pic.twitter.com/Nud3VCRIJp — Roberto Gualtieri (@gualtierieurope) March 9, 2023

"Oggi è una bellissima giornata per la nostra strategia di forte cambiamento nel ciclo dei rifiuti con la raccolta differenziata - ha detto il sindaco Roberto Gualtieri - compiamo un altro importante passo in avanti. Per arrivare ai livelli di eccellenza che ci diamo come obiettivo c'è ancora da lavorare, ma con strutture di prossimità come questa incoraggiamo i cittadini a conferire correttamente.

È un progetto pilota e vogliamo che si diffonda". In occasione dell'inaugurazione di questo contenitore, già in uso a Barcellona, è stato illustrato, insieme alla direttrice dell'Istituto Europeo di Design di Roma Laura Negrini, il protocollo d'intesa siglato con lo Ied che, in occasione dei cinquant'anni della sua sede romana, donerà un progetto alla città sul tema del riuso e della sostenibilità.

"L'avvio della sperimentazione di questo innovativo contenitore per la raccolta differenziata è il punto di partenza dal quale abbiamo lanciato una idea, raccolta da Ied che, per il cinquantenario della sua sede romana, desidera donare un progetto alla città. Grazie al protocollo siglato con l'Istituto 24 studentesse e studenti dei corsi di product design e media design lavoreranno a progetti di postazioni di recupero, riuso e riciclo specificamente concepiti e disegnati per la città di Roma.

Dotare la città in modo capillare di postazioni per il recupero di oggetti e materiali progettate con i criteri del design significa, da un lato contribuire concretamente alla diffusione della cultura dell'economia circolare per promuovere le buone pratiche mirate alla riduzione della produzione di rifiuti e, dall'altro, arricchire e rendere più bello l'arredo urbano", dichiara l'assessora Alfonsi.