In campo con uno striscione per i migranti morti a Cutro, multa e squalifiche 

AGI - Stangata del giudice sportivo contro una squadra bergamasca della Terza categoria lombarda di calcio che in campo aveva esposto uno striscione per denunciare le morti dei migranti nel naufragio di Cutro, anche se gli era stata negata l'autorizzazione. La società, l'Asd Athletic Brighela, è stata multata di 550 euro, il capitano squalificato fino al 23 aprile e il dirigente accompagnatore e allenatore è stato inibito.



I giocatori del club, in trasferta a Scanzorosciate, hanno portato in campo un lenzuolo con la scritta "Cimitero Mediterraneo. Basta morti in mare" che hanno mostrato prima del fischio d'inizio della partita contro il River Negrone.



Dopo la partita, persa per 5-1, l'Athletic Brighela aveva rivendicato il suo gesto su Facebook: "Quella che i nostri politici seguitano a chiamare 'tragedia', è invece risultato di scelte ben precise, ribadiamo che noi non ci stiamo. Basta morti in mare. Basta indifferenza".



Nelle motivazioni del giudice sportivo si sottolinea che l'arbitro non aveva autorizzato lo striscione e ciononostante è stato mostrato al pubblico "per una ventina di secondi".