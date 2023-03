A Pinerolo un 23enne ha ucciso la madre a martellate

AGI - Omicidio questa mattina a Pinerolo, dove un ragazzo di 23 anni ha ucciso la madre di 45 anni a martellate. L'episodio è avvenuto in un alloggio in pieno centro a Pinerolo, dove risiede una famiglia di pachistani. Per la donna non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate al capo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Pinerolo e l'ambulanza della Croce verde. A dare l'allarme è stato il marito della vittima.

Quando la pattuglia dei vigili è arrivata nell'abitazione in via Sommeiller, gli agenti hanno trovato la donna a terra in cucina, il giovane aveva ancora il martello in mano e, consegnandosi, non ha proferito parola.