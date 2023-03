Uccide il fratello a martellate nel Nuorese

AGI - Una lite tra due fratelli nelle campagne di Bitti (Nuoro), è sfociata in una tragedia. Stamane all'alba Giuseppe Pittalis, allevatore di 55 anni, ha ammazzato il fratello Giorgio, di 61 anni, colpendolo con un martello, nelle campagne in località 'Sae Lussu' dove lavoravano insieme. Il primo a essere informato dell'accaduto è stato il sindaco, Giuseppe Ciccolini, che ha incontrato per caso Giuseppe Pittalis in paese.

"L'ho salutato e ho notato che era molto scosso - racconta all'AGI Ciccolini - e gli ho chiesto cosa avesse. A quel punto mi ha confessato ciò che aveva fatto e mi ha detto che voleva andare a costituirsi. Gli ho detto che, se avesse voluto, l'avrei accompagnato dai carabinieri e ha acconsentito, ma era comunque assolutamente deciso ad andarci anche da solo".

I due fratelli vivevano e lavorano insieme nella campagna di Bitti e l'omicidio sarebbe maturato in un clima di ostilità, pur mascherata dalla vita che conducevano insieme. Giuseppe Pittalis in paese è sempre stato giudicato come una persona dal carattere molto socievole e ben integrata nella comunità. "Nel nostro paese - ha detto all'AGI il sindaco Ciccolini - è calato un velo di tristezza e di sgomento, e di umana compassione per una vicenda, nella quale Giorgio è certamente la vittima. La comunità si stringe alla famiglia per questa tragedia che ha provocato così tanto dolore".