ogni giorno in Italia scompaiono 47 minorenni

AGI - Ogni giorno in Italia vengono presentate 47 denunce di scomparsa di minori. Complessivamente nel 2022 le denunce di scomparsa di minorenni sono state 17.130, pari al 70,3% di tutte quelle presentate di cui 14.410 hanno riguardato la fascia d’età 15-17 anni, l’84,1%. E’ quanto emerge dalla relazione sull’attività del commissario straordinario di governo per le persone scomparse, presentata stamane al Viminale.

Delle 17.130 denunce di scomparse di minori - una media di 47 al giorno - il 75,90% ha riguardato stranieri (una media di 36 al giorno) e il 24,10%, italiani (una media di 11 al giorno). Il dato si capovolge con riferimento ai ritrovamenti, con una percentuale del 74,27% per gli italiani, rispetto al 29,81% per i minori stranieri: dal confronto delle denunce di scomparsa di minori del 2022 con quelle del 2021, si rileva un incremento del 47,8% per i minori stranieri e del 24,1% per quelli italiani.

Delle 13.002 denunce di scomparsa di minori stranieri, 11.403 riguardano minori stranieri della fascia d’età 15-17 anni, pari all’87,70%: le nazionalità di minori stranieri con il numero più alto di denunce di scomparsa risultano essere la egiziana e la tunisina, che insieme rappresentano il 43,61% di tutti i casi di scomparsa di minori stranieri, per la gran parte di sesso maschile (91,33%).