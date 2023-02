Accoltellato a morte vicino a una stazione a Roma

AGI - Ancora una persona accoltellata a morte a Roma. È avvenuto intorno alle 21 in via Anastasio II, nei pressi della stazione Valle Aurelia, a Roma. A perdere la vita un 50enne filippino. Secondo quanto apprende l'AGI, l'uomo avrebbe subito un'aggressione poco prima. Sul posto la polizia. Indagini in corso per arrestare il responsabile.

Secondo quanto ricostruito fino a ora, l'uomo sarebbe stato ucciso nel corso di una lite con diversi soggetti e sarebbe stato aggredito da più persone.