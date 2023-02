Weekend col bel tempo ma non dappertutto c'è il sole

AGI - Nel penultimo weekend di febbraio le condizioni Meteo sono stabili in Italia ma non del tutto soleggiate. La presenza prolungata dell'alta pressione tra Atlantico e Mediterraneo porta nebbie e nubi basse soprattutto su coste e pianure del Nord e sui settori tirrenici del Centro.

Poche le variazioni previste nella prima parte della prossima settimana, quando l'anticiclone porterà ancora stabilità e temperature di qualche grado al di sopra delle medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano una possibile fase di maltempo sul finire di febbraio ma l'evoluzione resta molto incerta.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD: al mattino nebbie e nubi basse su Pianura Padana, Liguria e Triveneto, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche apertura lungo la Val Padana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma sempre con nebbie e nubi basse, possibili pioviggini anche in nottata sulla Liguria.

AL CENTRO: al mattino nubi basse tra Toscana e Umbria, ampi spazi di sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con locali addensamenti bassi anche sul Lazio settentrionale. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con foschie e nubi basse sulle regioni del versante tirrenico e ampi spazi di sereno tra Marche e Abruzzo.

AL SUD E SULLE ISOLE: al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, nubi basse lungo le coste tirreniche. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e disturbi da nuvolosità bassa sulle regioni tirreniche, specie in Campania. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento da nord a sud.

Previsioni meteo per domani

AL NORD: tempo stabile per gran parte della giornata sulle regioni settentrionali ma con nuvolosità anche bassa e compatta su coste e pianure. Deboli piogge non escluse sulla Liguria. In serata e nottata nessuna variazione con molte nuvole ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL CENTRO: tempo stabile al mattino al Centro ma con nuvolosità anche bassa e compatta sui settori tirrenici, maggiori aperture sul versante adriatico. Nessuna variazione tra pomeriggio e sera con molte nuvole anche basse soprattutto su Toscana, Umbria e Lazio ma senza fenomeni di rilievo associati.

AL SUD E SULLE ISOLE: condizioni di tempo stabile al Sud per tutta la giornata. Nuvolosità irregolare sui settori Peninsulari, anche bassa e compatta sulla Campania, e maggiori spazi di sereno sulle Isole Maggiori. Nessuna variazione nelle ore serali. Temperature minime in generale rialzo, massime in lieve calo al Centro-Nord e in aumento al Sud.