Carro di Carnevale si rovescia in Alto Adige, almeno 16 feriti 

AGI - Sono almeno 16 le persone ferite, una in gravi condizioni, a seguito del rovesciamento di un carro allegorico durante la sfilata per il carnevale a Montagna in Alto Adige. Non si esclude che i feriti possano essere anche oltre 30. L'incidente si è verificato quando il corteo stava ormai volgendo al termine. Sul posto è imponente la macchina dei soccorsi giunti con una decina di ambulanza, l'elisoccorso Pelikan 1 e diverse squadre di vigili del fuoco volontari e permanenti. Sul posto anche i carabinieri.