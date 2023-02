Spara col fucile dal terrazzo: "Spavento i ladri e gli uccelli"

AGI - Avrebbe sparato più volte dal terrazzo di casa con un fucile. Per questo un uomo è stato denunciato dai carabinieri. Il presunto responsabile, un anziano residente a Bettona, nell'Assisano, era stato notato da diversi testimoni che avevano allertato così i militari.

Da alcuni giorni nel piccolo comune della provincia di Perugia, venivano segnalati colpi di arma da fuoco esplosi molto vicino alle abitazioni. Secondo alcuni si trattava di cacciatori, ma un cittadino ha invece riferito ai militari di aver notato un uomo sparare dal proprio balcone un colpo in aria e poi rientrare di corsa in casa.

I carabinieri hanno individuato come responsabile l'anziano, regolarmente detentore di fucili da caccia. Ai militati avrebbe spiegato di aver esploso colpi in aria, in alcune circostanze, per spaventare i ladri o per colpire gli uccelli che si mettevano sugli alberi di fronte alla sua abitazione.

Durante il controllo è anche emerso che l'uomo non rispettava i parametri di sicurezza previsti per la custodia delle armi e delle cartucce. Di conseguenza l'anziano è stato denunciato per esplosioni pericolose e omessa custodia di armi. I carabinieri, quindi, hanno anche provveduto a sequestrargli tutti i fucili, le cartucce e il porto d'armi, informando la Prefettura per le valutazioni di competenza.