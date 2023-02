Meloni e Tajani chiamati a testimoniare sul caso di Giulio Regeni

AGI - Giorgia Meloni e Antonio Tajani saranno sentiti in aula, come testi, dal gup di Roma il prossimo 3 aprile nell'ambito del processo per la morte di Giulio Regeni, avvenuta a febbraio del 2016 a Il Cairo, in Egitto.



Il presidente del Consiglio e il ministro degli Esteri saranno chiamati a riferire in merito alla disponibilità a collaborare con le autorità italiane espressa dal presidente egiziano Al Sisi. La richiesta è stata avanzata dall'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni.