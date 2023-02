Cospito accetta gli integratori dopo parere della Cassazione

AGI - Dopo che l'avvocato generale della Cassazione Pietro Gaeta ha chiesto di rivedere il 41 bis a cui è sottoposto, Alfredo Cospito ha ripreso in queste ore ad assumere gli integratori, a cominciare dal potassio. Lo apprende l'AGI.

Alfredo Cospito "è molto provato, magrissimo e molto pallido ma ha ripreso ad assumere il potassio e riprenderà anche con gli altri integratori". Lo riferisce all'AGI l'avvocato Caterina Calia lasciando l'ospedale San Paolo dive per circa tre ore è stata in visita all'anarchico ricoverato. Una scelta, spiega, legata alla "possibilità" che lascia intravvedere il parere del pg che chiede di annullare con rinvio la decisione della Sorveglianza di Roma sul 41 bis a cui è sottoposto. "Mi ha detto che non vuole suicidarsi - ha aggiunto - ma lottare contro il 41 che e' una cosa terribile da quello che ha visto. Inoltre, il medico gli ha spiegato i rischi che corre non prendendo il potassio".