"Massima attenzione sugli anarchici ma non ci sono episodi gravi"

AGI - "C'è una situazione di massima attenzione in tutte le direzioni dovuta non solo agli ultimi episodi ma, con molto equilibrio, devo dire che non abbiamo certezza di episodi gravi dietro l'angolo". A dirlo, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione, in prefettura a Torino, del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, rispondendo a una domanda sul rischio di attacchi anarchici.

"È un elemento di grande attenzione, ma da sempre - ha detto - in questi mesi e settimane i casi oggetto di cronaca hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica il fenomeno dell'anarchismo, ma le sollecitazioni che venivano da quella galassia sono state sempre all'attenzione dei professionisti delle forze di polizia".

Parlando del capoluogo piemontese, il ministro ha detto: "Il fenomeno è sotto attenzione a Torino come altrove e Torino per quanto ci sia una storia d'importante presenza di questi gruppi non vive situazione diverse da quelle che si registrano in altre parti del Paese". "Le manifestazioni che ci sono state - ha proseguito - le abbiamo affrontate e mi sento di confidare che a partire dalle manifestazioni in programma domani a Torino e altrove ci sono i presupposti perché possa andare tutto bene".