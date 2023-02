Sanremo, Coletta: "Fedez si è rifiutato di consegnare il nuovo testo"

AGI - La Rai ha saputo solo all'ultimo secondo che Fedez aveva cambiato il testo del suo intervento a Sanremo. Lo ha spiegato il direttore dell'intrattenimento della Rai Stefano Coletta. "Solo nell'imminenza della messa in onda abbiamo saputo che Fedez non avrebbe più portato il testo che ci era stato consegnato da giorni, rifiutandosi di consegnare il nuovo".

"Noi controlliamo tutti i testi, anche quello dei segmenti minori, ma non abbiamo avuto in consegna nessun testo - ha aggiunto Coletta -. Abbiamo ricevuto tutti i testi degli altri performer, solo Fedez ha cambiato. L'indicazione per tutti era di non fare mai riferimenti politici, seppure non ci fosse una par condicio nazionale, ci sono elezioni regionali. Motivi per cui mi sono fortemente dissociato fin dall'inizio dall'azione di Fedez. Non ero a conoscenza che avrebbe strappato la foto di un vicemininistro".

"Dimissioni? È incivile che debba rispondere di omesso controllo degli artisti". Coletta si accalora durante la conferenza stampa rispondendo alle domande dei giornalisti sul caso. "Se un dirigente deve rispondere di tutto ciò che avviene in diretta, dovremo dimetterci tutti, dal primo all ultimo dirigente della Rai" spiega. "Ciò che avviene improvvisamente non è controllabile - aggiunge -. Ditemi la ratio per cui dovrei dimettermi".