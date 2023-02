Aggredito nel quartiere Centocelle di Roma, 44 enne in coma 

AGI - Un uomo italiano di 44 anni è ricoverato in coma al Policlinico Umberto I di Roma dopo essere stato aggredito in strada a seguito di una lite in zona Centocelle, alla periferia di Roma.

L'aggressione è avvenuta questa notte alle 2.20 in via dei Sesami, all'angolo con via Palmiro Togliatti. Sul posto intervenuta una volante della polizia: l'uomo era a terra privo di conoscenza.

Trasportato dal 118 prima all'ospedale Vannini vista la gravità della situazione è stato subito trasferito al Policlinico dove è arrivato già in coma. Sul caso indagano i poliziotti della Squadra Mobile.