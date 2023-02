Qatargate, Cozzolino arrestato in una clinica a Napoli 

AGI - Andrea Cozzolino è stato arrestato dai militari della guardia di finanza in una clinica di Napoli. Nei confronti dell'europarlamentare sospeso dal Pd è stato notificato un mandato di arresto europeo emesso nell'ambito del cosiddetto Qatargate, lo scandalo su presunte mazzette che ha coinvolto diversi funzionari e politici a Bruxelles.



Il deputato europeo era ricoverato per accertamenti in una struttura del quartiere di Chiaia. In precedenza le fiamme gialle avevano provato a notificare il provvedimento nella sua abitazione nel quartiere collinare del Vomero ma non era stato trovato in casa.

Questa mattina era stata perquisita la sua abitazione a Bruxelles.

Cozzolino, per gli inquirenti belgi, era parte integrante “della squadra di Panzeri e Giorgi”. Per il giudice di Bruxelles Michel Clais, era “una pedina fondamentale per il Marocco”, perché sarebbe stato in contatto diretto con “Abderrahim Atmoun, l’ambasciatore del Marocco in Polonia”, l'uomo che avrebbe elargito tangenti in contanti.