Contromano sulla statale nel Sassarese, anziano incastrato dai social

AGI - Protagonista del tutto involontario di un video diventato virale sui social, rischia la revoca della patente e una multa salatissima. Ma di sicuro è riuscito a mettersi in salvo, perché ha rischiato davvero tanto. Un 86enne ha imboccato contromano la strada statale 291 della Nurra, che collega Fertilia alla superstrada Sassari-Alghero ed è stato ripreso da un automobilista di passaggio sulla carreggiata opposta.

Le immagini hanno fatto il giro dei social e sono finite alla polizia stradale che ha analizzato il filmato, dal quale però non si riusciva a risalire alla targa dell'auto. Incrociando le immagini con quelle riprese da altre telecamere presenti lungo il percorso, è stata individuata l'auto e da lì si è risaliti al proprietario.

È un 86enne, che, convocato dalla polstrada non si è tirato indietro. L'anziano ha ammesso di essere il protagonista del video ma ha dichiarato di non ricordare né perché procedesse contromano, né di aver percorso circa un chilometro a velocità sostenuta, prima di accostare in una piazzola d'emergenza per poi svoltare e riprendere la marcia regolare.