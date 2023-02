Nordio: "Cospito deve restare al 41 bis"

AGI - Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, con un provvedimento articolato, ha respinto la richiesta di revoca del regime di 41bis presentata dall’avvocato di Alfredo Cospito. Lo fa sapere il ministero di Via Arenula

Con il suo provvedimento il Guardasigilli ha detto 'no' alla revoca del regime di carcere duro per Cospito, tenendo conto di tutti i pareri espressi dalle Autorità giudiziarie - Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, Dda e procura generale di Torino - nei quali, a quanto si apprende, in modo concorde si erano ritenute infondate le ragioni poste alla base della richiesta di revoca presentata dal difensore di Cospito.