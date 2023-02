Scoppio in un cantiere del Terzo Valico, morto un operaio di 33 anni

Un giovane operaio 33enne di origini siciliane ha perso la vita in seguito ad uno scoppio avvenuto nella notte a Voltaggio, in provincia di Alessandria, nel cantiere del Terzo Valico.

Un suo collega è ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Novi in codice giallo: non sarebbe in pericolo di vita. Entrambi sono rimasti ustionati probabilmente a causa dell’esplosione di una bombola di gas. I due operai lavorano per una delle ditte impegnate nel cantiere. Sono ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri di Voltaggio con i colleghi di Novi Ligure.