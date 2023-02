Un'anziana è morta soffocata nell'incendio della sua casa

AGI - È morta soffocata dal fumo dell'incendio che si è sviluppato nella sua abitazione. Un'anziana di 89 anni di Villa Castelli, in provincia di Brindisi è stata trovata priva di vita nel suo letto dai vigili del fuoco intervenuti insieme coni carabinieri per domare un incendio in contrada Eredità, una zona rurale del Brindisino.

Sono stati i vicini dell'anziana a dare l'allarme e ad avvertire i soccorritori. L'anziana era sola in casa e secondo una prima ricostruzione l'incendio sarebbe stato causato dal cattivo funzionamento di una stufa, che si trovava proprio vicino al letto della donna.

La morte, come ha poi accertato il medico legale, è sopraggiunta per asfissia. L'anziana non si sarebbe accorta di nulla, perché con ogni probabilità stava dormendo e il fumo l'avrebbe uccisa nel sonno.