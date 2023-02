Cadavere carbonizzato trovato nelle campagne di Barletta

AGI - La Procura di Trani ha aperto un fascicolo per omicidio, al momento a carico di ignoti, per far luce sulla morte di un uomo, trovato questa mattina carbonizzato nelle campagne di Montaltino, frazione di Barletta. L'uomo potrebbe avere un'età compresa tra i 30 e i 40 anni.

Da una prima perizia esterna del medico legale Sara Sablone, del Policlinico di Bari, la parte più compromessa è quella del volto, ma l'uomo riportava ustioni su tutto il corpo. Dai tratti somatici e da una conformazione suggestiva dei capelli, potrebbe trattarsi di un extracomunitario.

L'uomo non aveva con sé documenti, né presentava ferite riconducibili ad un'arma: maggiori dettagli saranno chiariti durante l'autopsia, disposta dal pm di turno, che si svolgerà probabilmente martedì.

I poliziotti della squadra mobile di Andria, coadiuvati dai colleghi del commissariato di Barletta, indagano a 360 gradi. La segnalazione, questa mattina, sarebbe arrivata da un uomo che si stava dirigendo in una campagna poco distante a bordo della sua auto.